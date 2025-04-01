Сербия и Венгрия подписали совместный документ в сфере обороны, заявил сербский лидер Александр Вучич. По его словам, которые передает «Sputnik Сербия», такой шаг должен поспособствовать созданию военного альянса государств.

Ключевые элементы этих отношений — военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений, — сказал Вучич.

Отмечается, что министерства обороны двух стран запланировали 79 совместных мероприятий на этот году. Для сравнения, в 2024 году их было 48.

Вучич заявил, что Сербия будет абсолютно привержена цели членства в ЕС

Ранее стало известно, что Сербия надеется в 2025 году согласовать с Венгрией проект отвода, который подключит страну к нефтепроводу «Дружба». Вице-премьер страны Александр Вулин заявлял, что стороны уже начали обсуждение этого вопроса.

До этого Вучич сообщал, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации. Западная коалиция делает все, чтобы одержать победу над Россией и ее президентом Владимиром Путиным, что является безумием, констатировал он. В связи с этим сербский президент совместно с министром обороны страны Милошем Вучевичем осмотрел новые военные разработки и призвал наращивать производство беспилотников.