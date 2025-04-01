Пока вы не уснули: Трамп об истинной причине СВО и обращение МИД РФ к США

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Трамп раскрыл истинную причину украинского конфликта

Вопрос членства Украины в НАТО мог стать причиной начавшегося конфликта с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

По его словам, Киеву «никогда не попасть» в Североатлантический альянс, и президент Украины Владимир Зеленский это понимает.

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В МИД РФ обратились к США из-за Украины

Текущая позиция США по Украине не учитывает необходимость решения первопричин конфликта.

Это препятствие нужно преодолевать для достижения долгосрочного мира, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Стало известно о смерти российского депутата на стрелковом полигоне

Челябинский депутат Павел Избрехт погиб, когда перезаряжал оружие в стрелковом клубе. Как сообщает Telegram-канал Shot, он случайно выстрелил в себя.

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В Евросоюзе заявили о нежелании России заключать мир на их условиях

Россия не хочет заключать мир на Украине на условиях стран Евросоюза.

Таким мнением поделилась верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo.

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В Мьянме произошло новое землетрясение

© Соцсети

В 16 км от города Мандалай в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологов.

Землетрясение зафиксировано в 11:01 (14:01 по московскому времени) в 16 километрах к юго-западу от Мандалая, где проживает более 1,2 миллиона человек.

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Маска признали богатейшим человеком мира

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), признан богатейшим человеком мира. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

Согласно данным издания, состояние Маска оценивается в $342 млрд.

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Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

В первый месяц работы сервиса 7,94 миллиона россиян воспользовались функцией самозапрета по кредитам. При этом большинство граждан (7,2 миллиона) предпочли полностью запретить себе их брать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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Финляндия собирается открыть границу с Россией

Финляндия рассмотрит возможность открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщают иностранные издания. Это будет возможно только после того, как Евросоюз примет соответствующие решения в отношении политических отношений с РФ.

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Кадыров назначил своего сына куратором МВД Чечни

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен куратором Министерства внутренних дел по региону. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

«... по поручению главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, куратором Министерства внутренних дел по ЧР назначен Адам Рамзанович Кадыров», — написали в telegram-канале регионального МВД.

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