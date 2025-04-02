Шмыгаль заявил о нехватке средств для восстановления Украины в этом году

В этом году Украине на восстановление не хватает около $10 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«‎В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти 7,4 миллиарда долларов на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти 10 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Шмыгаль также отметил, что в текущем году стране необходима международная бюджетная поддержка на сумму $39,3 миллиарда. Премьер добавил, что партнеры Украины пообещали покрыть эту потребность.

В конце февраля премьер Украины заявил, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $524 млрд. По словам главы кабмина, эти данные основаны на отчете Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на $38 млрд.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сумма, в которую Шмыгаль оценивает восстановление страны, равна украинским долгам.

До этого Шмыгаль оценивал восстановление страны в €500 млрд. Это, по его мнению, может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы.