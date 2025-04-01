Германия выдвинула США требование по соглашению с Украиной

Любое соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам должно соответствовать европейскому законодательству. Такое требование выдвинула глава МИД Германии Анналена Бербок, ее цитирует Reuters.

«В конце концов, это наш европейский континент», — объяснила дипломат.

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Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему отказ президента Украины Владимира Зеленского подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных металлов отчасти выгоден как Киеву, так и Вашингтону.