Финляндия рассмотрит возможность открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года, сообщают иностранные издания. Это будет возможно только после того, как Евросоюз примет соответствующие решения в отношении политических отношений с РФ.

«Если бы ЕС возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы, по данным источников, рассмотреть вопрос о переговорах по восточной границе с Россией на политическом уровне», — пишет Ilta-Sanomat.

Также газета уточняет, что смягчение политики в отношении границы может произойти не раньше конца этого года.

Кроме того, представленные данные подчеркивают, что любые изменения будут происходить постепенно, начиная с возможности грузоперевозок и заканчивая свободным передвижением туристов. При этом источники подтверждают, что несмотря на подготовку к открытию границы, Финляндия не планирует это делать в ближайшем будущем.

В Финляндии сделали заявление об открытии границы с Россией

По решению властей Финляндии граница с Россией остается закрытой на неопределенный срок. С ноября 2023 года Финляндия ужесточила контроль на границе в ответ на увеличение числа беженцев из третьих стран. Финские официальные лица обвинили Россию в преднамеренной отправке ассимилянтов к их границе. В ответ на эти обвинения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила категорическое несогласие с обвинениями и охарактеризовала их как проявление двойных стандартов со стороны западных стран.