В случае провала переговоров по заключению сделки между Россией и Украиной, которые ведут Соединенные Штаты, Вашингтон может передать республику на попечение Европы. Такую оценку дает издание Asia Times.

По мнению автора, переговоры «сходят с рельсов, а США стремятся к тому, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность в вопросе помощи Киеву. Вашингтон намерен сосредоточиться на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в тексте. Россия же может достичь своих территориальных и политических целей в достаточно короткие сроки, пишет AT.

«Важный вопрос заключается в том, какие шаги администрация Трампа готова предпринять, если так называемый мирный процесс застопорится или рухнет. Санкции не изменят военную ситуацию и могут иметь обратный эффект на экономику США и фондовый рынок, которые уже находятся в панике», — пишет издание.

В связи с этим, предполагает автор, из-за ограниченных военных ресурсов США на континенте Вашингтон «будет склонен передать Украину Европе».

Украина и США провели переговоры по ресурсной сделке

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может остаться без поддержки ЕС, если заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, при таком развитии событий европейцы могут остановить военную помощь Украине, чтобы не стать помехой достижению мира.

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.