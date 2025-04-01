Германия разместит свои войска у границ Белоруссии

Бундесвер начинает реализацию нового военного проекта, размещая бригаду на восточном фланге НАТО — в Литве, вблизи границы с Белоруссией. Полное размещение войск планируется к 2027 году.

Об этом сообщил бывший командир боевой группы Батальона передовых сил НАТО в Рукле, бригадный генерал Кристоф Хубе, отметив, что подобное способствует защите не только территории альянса но и самой Германии.

«У нас есть четкая миссия. Здесь, на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников», — заявил Хубер.

Его слова приводит сайт бундесвера.

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Так, ФРГ построит новый боевой комплекс на военном объекте Руднинкай (Литва), эта территория находится всего в 30 километрах от белорусской границы. До окончания строительства немецкие войска будут временно базироваться на существующих литовских военных объектах.

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Ранее американское издание Newsweek опубликовало карту, которая демонстрирует возможное распределение фронтов в случае начала Третьей мировой войны. Так, основные боевые действия могут произойти на северо-восточном фланге НАТО, включая границы России с Финляндией, а также территории Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Польши, достигая границы между ФРГ и Данией. Отмечается, что первые столкновения могут начаться на границе между Польшей и Литвой, при этом интенсивные боевые действия возможны в водах Черного и Азовского морей.