Офис Владимира Зеленского, как сообщает украинское издание "Страна", начал подготовку к выборам главы государства.

Ранее журнал Economist проинформировал: выборы руководителя страны на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут быть организованы в начале июля.

«Зеленский хочет избежать конкуренции», - объясняли спешку в публикации.

Подготовка к «переизбранию Зеленского на второй срок» действительно активизировалась, сообщает издание со ссылкой на источник в офисе. При этом в Киеве «до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая».

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Но исходят из того, что конфликт, скорее всего, в 2025 году закончится.