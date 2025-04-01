Офис Зеленского начал подготовку к выборам
Офис Владимира Зеленского, как сообщает украинское издание "Страна", начал подготовку к выборам главы государства.
Ранее журнал Economist проинформировал: выборы руководителя страны на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут быть организованы в начале июля.
«Зеленский хочет избежать конкуренции», - объясняли спешку в публикации.
Подготовка к «переизбранию Зеленского на второй срок» действительно активизировалась, сообщает издание со ссылкой на источник в офисе. При этом в Киеве «до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая».
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Но исходят из того, что конфликт, скорее всего, в 2025 году закончится.
«А потому к выборам надо готовиться заранее, - говорится в сообщении. - И работа уже началась».