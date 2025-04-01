Глава украинского МИД Андрей Сибига перепутал США и Украину, рассказывая о новом тексте соглашения по полезным ископаемым. Об этом сообщает «Украина.ру».

По словам украинского чиновника, 28 марта ведомство получило по дипломатическим каналам новый вариант документа. Украинские власти уже начали консультации с Вашингтоном — состоялся один раунд переговоров по этой теме.

«Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки», — сказал Сибига, перепутав Америку и Украину.

Напомним, что прошлый вариант сделки по редкоземельным металлам был готов к подписанию, однако оно сорвалось в конце февраля. Тогда Владимир Зеленский устроил перепалку с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Вэнсом. В результате украинского политика попросили удалиться из Белого дома.

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Позднее украинские СМИ сообщали, что новый вариант сделки предполагает возврат Киевом всех средств за американскую помощь. Кроме того, документ лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.