Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул пообещала не сдаваться и заявила, что не собиралась покидать Молдавию.

Бежать из страны, по ее словам, означало бы «отказаться от мандата и отказаться служить народу Гагаузии».

«Я никогда этого не сделаю... - заявила Гуцул представителям СМИ после заседания. - Я не сдамся».

Она отметила, что ее сын, которому два года, скучает по ней, и пожелала здоровья всем детям страны.

Дело главы Гагаузии Гуцул рассматривалось сразу в двух судах

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии два года назад. Райсуд молдавской столицы 28 марта вынес решение об аресте политика на 20 суток.