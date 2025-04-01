В Пентагоне готовятся к новой волне увольнений

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил руководителям подразделений подготовиться к новым сокращениям в рамках программы департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Пентагоне рассматривают целесообразность крупных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США. Кроме того, подчеркивалось, что руководство оборонного ведомства планирует уволить до 60 тысяч гражданских сотрудников.

По данным агентства, в краткой служебной записке министр обороны Пит Хегсет заявил, что Пентагон должен немедленно предложить сотрудникам добровольный досрочный уход на пенсию и приступить к реализации очередного плана по отложенным отставкам.

В США, когда сотрудник собирается уйти в отставку, ему обычно предлагают уволиться и получить компенсацию за несколько месяцев работы. Сообщается, что Хегсет стремится к тому, чтобы увольнения были добровольными, и планирует свести к минимуму случаи принудительных увольнений. В соответствии с распоряжением, руководители подразделений должны предоставить план новой организационной структуры Пентагона, который предусматривает объединение руководства, до 11 апреля.