Стало известно, где пройдет свадьба богатейшего человека в мире

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Церемония бракосочетания одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес состоится в Венеции — мэр итальянского города Луиджи Бруньяро уже подтвердил данную информацию. Об этом рассказали в издании Daily Mail.

Глава Венеции сообщил, что список приглашенных гостей влюбленной пары довольно скромный для их персон — в нем числятся всего 200 человек. По словам мэра города, подобное количество поможет избежать серьезных проблем с системами жизнеобеспечения Венеции.

— Мы работаем сообща и поддерживаем организаторов, чтобы гарантировать, что мероприятие будет полностью соответствовать хрупкости и уникальности города, — высказался Бруньяро.

По предварительной информации, свадебное торжество состоится 24-26 июня. Каких-либо комментариев по поводу точной даты церемонии глава города не предоставил, передают в газете.

В прошлом году весь мир наблюдал за «свадьбой века» — 12-14 июля прошла церемония бракосочетания сына самого богатого человека Индии Мукеша Амбани — Ананта. Миллиардер нанял 2000 человек для того, чтобы обслужить 1200 гостей свадьбы. Более десятка поваров потчевали их 2500 видами завтраков, обедов и ужинов.