В Мьянме произошло новое землетрясение

В 16 км от города Мандалай в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологов.

Землетрясение зафиксировано в 11:01 (14:01 по московскому времени) в 16 километрах к юго-западу от Мандалая, где проживает более 1,2 миллиона человек. Эпицентр находился на глубине 35 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что в Мьянме 28 марта произошло землетрясение 7,7 балла. Толчки от землетрясения наблюдались также в Таиланде. В Бангкоке в результате стихийного бедствия обрушилось строящееся высотное здание.

Более тысячи человек погибли в Мьянме в результате землетрясения

Сегодня агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило, что число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме составляет 2 719 человек. Раньше было известно о более 2 тыс. погибших. Посол КНР в Нейпьидо Ма Цзя ранее заявила о гибели как минимум 3 сограждан в результате стихийного бедствия. По ее словам, еще 14 оказались ранены.