У России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии.

Такое заявление сделал председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в интервью румынскому порталу Adevarul.

«У нас в Грузии нет партий, которые занимали бы официальную пророссийскую позицию, потому что Россия — государство, у которого нет друзей среди граждан Грузии», — сказал Самхарадзе.

Он также подчеркнул, что не считает Россию дружественным государством. По словам депутата, ни одна политическая партия в Грузии не поддерживает благоприятную для Российской Федерации политику. Также по словам Самхарадзе, большая часть населения страны стремится вступить в Европейский союз.

28 марта в Грузии заявили о призыве стран Балтии к конфронтации с Россией. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети X написал, что Эстония, Латвия и Литва призывали Грузию к конфронтации с Россией. По его словам, подобные призывы звучали после начала специальной военной операции на Украине. Папуашвили добавил, что страны Балтии требовали ввести санкции против России, провоцируя тем самым эскалацию отношений между государствами.

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Ранее премьер Грузии рассказал о последствиях присоединения страны к санкциям против РФ.