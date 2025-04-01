Украинцы разочаровались в Трампе

Результаты социологического опроса показали, что доля украинцев, которые считают избрание президента США Дональда Трампа плохим событием возросла до 73 процентов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пресс-релизе Киевского международного института социологии (КМИС), сообщила «Интерфакс-Украина».

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«С 21 процента в декабре 2024 года до 73 процентов в марте 2025 года выросла доля тех, кто считает, что для Украины это плохо, что Дональд Трамп стал президентом [Соединенных Штатов]», — гласят данные из пресс-релиза.

Отмечается, что более половины Украинцев перед Новым годом считали, что избрание Дональда Трампа президентом США — это позитивное событие. Тем не менее, сообщается, что результаты опросов в отношении США никак не влияют на мнение украинцев о Европе. Европейские страны преимущественно воспринимаются гражданами как партнер и союзник Украины.

Обострение отношений между США и Украиной произошло на встрече Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в конце февраля. Переговоры закончились скандалом. Лидер США пришел к выводу, что Зеленский не готов к переговорам о мире.