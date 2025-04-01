Улицы Харькова опустели после слухов о масштабном наступлении России

В Харькове на фоне слухов о масштабном контрнаступлении российской армии опустели улицы.

Об этом сообщили местные жители, предположив, что причина подобного может крыться в погодных условиях.

«Пока что все спокойно, а вот людей на улице нет — такое впечатление, будто всех забрали. В транспорте есть люди, а на улицах мало. Возможно, дело в погоде. Вот кто-то идет по улице, но это, честно говоря, ни о чем», — заявил местный житель в своем блоге в соцсетях.

Его слова передает MK.RU.

Он добавил, что при этом у храма можно встретить людей, они даже заходят во внутрь здания. Также и на рынках присутствуют люди и можно купить всю необходимую продукцию. Кроме того, местный житель, что при любой возможности люди уезжают из Харькова и их не осуждают за это, оставшиеся жители только рады, если у уехавших все сложится хорошо в другом месте.

Зарубежные СМИ активно распространяют информацию о том, что РФ якобы планирует крупномасштабное наступление вдоль всей линии фронта, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Кроме того, telegram-канал «Два майора» сообщил о том, что подразделения ВС РФ продвинулись юго-западнее Дзержинска (Торецка). Российские бойцы также добились успехов на александро-калиновском направлении.

Военкоры сообщили об «очень неприятной» ситуации для ВСУ

При этом военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продвинулись и укрепили свои позиции в селе Кондрашовка Харьковской области. В северной части населенного пункта они вытесняют украинских военных.