США не должны поддаваться на «тактику затягивания времени» в вопросе урегулирования украинского конфликта со стороны президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отметив, что ФРГ укажет американским партнерам на это в ходе предстоящего собрания глав МИД стран-членов НАТО.

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что мы не должны вмешиваться в тактику затягивания времени Путина», — заявила Бербок в ходе своего визита в Киев.

Ее слова приводит Reuters.

В середине марта 2025 года прошли переговоры между США и Украиной, в ходе которых было достигнуто соглашение о предложении России 30-дневного перемирия, что подразумевает отказ от ударов по энергетическим объектам. Владимир Путин выразил поддержку данной инициативе, однако указал на необходимость разрешения основных причин, вызвавших данный кризис.

Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Однако, при этом украинская сторона ослушалась условий перемирия и продолжила бить по энергетике в РФ. Так, с 18 по 31 марта ВС Украины 23 раза нарушили соглашение. Например, 25 марта украинские военные атаковали филиал ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области. Кроме того, согласно данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, 30 марта аналогичный удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры в регионе.