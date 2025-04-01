Обзор иноСМИ: возможное противостояние Европы с Россией и приговор Ле Пен

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

В Европе оценили готовность к противостоянию с Россией

Европа превосходит Россию по ряду показателей в военном плане, однако без поддержки Соединенных Штатов у нее могут возникнуть проблемы с разведкой, противовоздушной обороной и снабжением войск. Такая оценка изложена в материале немецкого журнала Der Spiegel.

По данным издания, у Европы больше танков, чем у России, больше истребителей. Однако в случае противостояния с Россией встанет вопрос о том, вступит ли в войну Турция, обладающая 18% артиллерийских орудий и почти четвертью военнослужащих от общего числа военных европейских стран. Также у Европы нет единой системы противовоздушной обороны, а разведка гораздо хуже, чем у США.

«К тому же многие западные системы слишком дорогие и не рассчитаны на массовое производство», - констатировал журнал.

Готов ли Трамп надавить на Россию?

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести вторичные санкции в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Действительно ли Белый дом готов к жесткому противостоянию с Москвой, разбиралась газета The New York Times.

По мнению американских журналистов, президент России Владимир Путин мало что дал взамен новой администрации США, несмотря на то, что «Белый дом тепло приветствовал Кремль», и на поле боя ничего не предвещает того, что Москва готова идти на уступки.

«Лагерь Трампа тешит себя иллюзией, что Путин пойдет им навстречу. Но у него совершенно иные интересы. Здесь нет точек пересечения. Это своего рода умопостроение администрации Трампа, и скоро они это усвоят на собственном горьком опыте», - подчеркивается в статье.

В Европе осудили приговор Марин Ле Пен

Лидеры ультраправых партий, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и голландец Герт Вилдерс, выступили в поддержку лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен после вынесения ей приговора по делу о растрате денежных средств. Об этом пишет France24.

Ряд европейских политиков считает обвинительный приговор Ле Пен, включающий пятилетний запрет на баллотирование, а значит и лишение ее возможности быть избранной президентом Франции в 2027 году, «казнью французской демократии».

Россия намерена ускорить производство военных самолетов

ВВС России получили первую с начала года партию истребителей Су-35, дальность полета которых позволяет поражать цели далеко от аэродромов базирования. При этом генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил о намерении ускорить производство самолетов, пользующихся спросом, пишет Military Watch Magazine.

По данным американского издания, ранее покупателем Су-35 выступил Китай. Также в поставках российских истребителей заинтересованы Иран и Алжир.

«Ожидается, что иранский и алжирский заказы приведут к тому, что значительная часть Су-35 в ближайшие годы отправится на экспорт», - говорится в статье.

Продажа и покупка земель может стать новой ценностью «эпохи Трампа»

Идея президента США Дональда Трампа о решении территориальных споров через покупку и продажу земель, а также его желание установить таким образом контроль над Гренландией, не является чем-то новым в мировой истории. И, по мнению Yahoo News Japan, Япония также могла бы предложить России выкупить Курилы, отмечает портал «ИноСМИ».

При этом автор статьи в японском издании пришел к выводу, что вряд ли «такое предложение встретит в России восторженный прием». А читатели усомнились в жизнеспособности этой идеи, обратив внимание на то, что Токио нечего предложить Москве с учетом упадка японской экономики и неуклонного снижения численности населения.