Грузия приняла закон об иностранном влиянии по образцу США
Парламент Грузии одобрил закон "О прозрачности иностранного влияния", который является аналогом американского Foreign Agents Registration Act (FARA). За документ проголосовали 86 депутатов.
Новый закон требует обязательной регистрации физических и юридических лиц, получающих финансирование из-за рубежа и занимающихся политической деятельностью. Нарушителям грозит уголовная ответственность - штраф или лишение свободы до 5 лет.
Законопроект был инициирован правящей партией "Грузинская мечта". Как пояснил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, документ призван защитить суверенитет страны.
Американский закон FARA действует с 1938 года. В настоящее время под его действие в США попадают около 1,7 тысячи лоббистов, представляющих интересы более 100 стран.
Ранее принятая в июне 2024 года грузинская версия этого закона вызвала массовые протесты. Новая редакция сохраняет основные положения, но содержит некоторые смягченные формулировки.
Закон вступит в силу после подписания президентом и официальной публикации. Эксперты ожидают реакции со стороны США и ЕС, которые ранее критиковали подобные законодательные инициативы.