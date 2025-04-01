Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) выразил серьезные опасения по поводу сделки по недрам и назвал ее угрозой для суверенитета страны.

Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского срочно обсудить этот вопрос с руководителями парламентских фракций, сообщают украинские издания.

«Необходимость встречи президента (Зеленского — прим. URA.RU) с лидерами всех фракций обострилась... Недопустимо, когда народ Украины узнает обо всех важных новостях с переговоров из иностранных СМИ. А внутри страны все продолжают погружаться в теплую ванну пропагандистского марафона», — передает «Страна.ua» слова Порошенко.

Кроме того, экс-глава Украины указал на возможные последствия предложения, исходящего от Вашингтона, которые могут повлиять на суверенитет Украины и ее стремление к европейской интеграции. Он также выразил опасения, что начавшаяся в стране антиамериканская истерия может усугубить ситуацию, учитывая зависимость Киева от американской поддержки.

Порошенко* напомнил об обещании Зеленского

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит столкнуться с серьезными трудностями в случае отказа от соглашения, касающегося редкоземельных металлов, пишет RT. По словам американского главы, попытки Зеленского выйти из сделки приведут к значительным проблемам.

*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ