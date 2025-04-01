Экс-президент Польши пошел работать из-за маленькой пенсии

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что ему президентской пенсии не хватает для жизни. Его пенсия составляет 13 691 злотых и 47 грошей, но из вычетов налогов получается лишь 11 тысяч злотых (это 240 тысяч рублей по текущему курсу), что, по его словам, недостаточно для содержание большой семьи.

«Выплаты для бывших президентов выросли. Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — завил Квасьневский в интервью в интервью Business Insider.

В интервью бывший президент так же признался, что до сих пор работает лектором в разных странах и помогает Узбекистану в создании Конституции, но, по его словам, работа приносит ему не только заработок, но и чувство востребованности.

Александр Квасьневский был президентом Польши с 1995 — 2005. Сыграл ключевую роль в создании Конституции страны 1997 года, закрепившей парламентскую систему. После президентства возглавлял блок «Левые и демократы», но ушел из политики после поражения на выборах 2007 года.