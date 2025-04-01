«Не хватает на жизнь»: экс-президент Польши пошел работать из-за маленькой пенсии

Ura.Ru

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что ему президентской пенсии не хватает для жизни. Его пенсия составляет 13 691 злотых и 47 грошей, но из вычетов налогов получается лишь 11 тысяч злотых (это 240 тысяч рублей по текущему курсу), что, по его словам, недостаточно для содержание большой семьи.

Экс-президент Польши пошел работать из-за маленькой пенсии
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«Выплаты для бывших президентов выросли. Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — завил Квасьневский в интервью в интервью Business Insider.

В интервью бывший президент так же признался, что до сих пор работает лектором в разных странах и помогает Узбекистану в создании Конституции, но, по его словам, работа приносит ему не только заработок, но и чувство востребованности.

Александр Квасьневский был президентом Польши с 1995 — 2005. Сыграл ключевую роль в создании Конституции страны 1997 года, закрепившей парламентскую систему. После президентства возглавлял блок «Левые и демократы», но ушел из политики после поражения на выборах 2007 года.

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