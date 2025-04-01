Жена умершего экс-менеджера Bloomberg служила в ведомстве по делам ветеранов США

Супруга бывшего менеджера Bloomberg Ричарда Самарелы Лина, тело которой, как и её супруга, было обнаружено в их доме в американском штате Южная Каролина, была колумбийской иммигранткой и ранее работала в Министерстве по делам ветеранов США в области психиатрии.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные в её профиле в Facebook*.

Как уточняет газета New York Post, Самарел работал менеджером по акциям в Bloomberg LP до 2007 года. Супруги женаты с 2009 года.

Самарела, его жену и маленькую дочь нашли мёртвыми в их доме в городе Грир в американском штате Южная Каролина. В полиции заявили, что пока неясно, носит ли гибель семьи криминальный характер или они скончались в результате несчастного случая.

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