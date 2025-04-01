Лидеры ЕС решили возобновить общение с Путиным в один день

Среди лидеров Евросоюза начались обсуждения касаемо того, когда им следует связаться с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил финский президент Александр Стубб.

«Мы в целом согласились, что в какой-то момент контакт будет поддерживаться, но это должно быть сделано скоординировано. Поэтому я не могу назвать конкретную дату. Затем посмотрим, как это будет координироваться», — заявил Стубб на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда лидерам ЕС лучше связаться с российским президентом.

Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

По словам лидера Финляндии, обсуждение данного вопроса началось на прошедшем саммите «коалиции желающих». На мероприятии европейские лидеры разговаривали о гарантиях безопасности для Украины и о вопросе размещения в стране миротворческих сил.