Лидеры стран Евросоюза начали обсуждать, когда им следует связаться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, об этом во время пресс-конференции заявил президент Финляндии Александр Стубб.

У Стубба спросили, когда европейские лидеры свяжутся с Путиным. Он ответил, что главы европейских государств «в целом согласились», что в какой-то момент контакт будет возобновлен, однако это должно быть «сделано скоординировано».

«Поэтому я не могу назвать конкретную дату. Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры», — добавил он.

Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

Ранее Стубб заявил, что гражданам Финляндии следует «морально приготовиться» к возобновлению отношений с Россией. Президент страны не смог сказать, когда это произойдет, отметив, что все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на Украине и обсуждений самого восстановления отношений.