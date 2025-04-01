Радиостанция Franceinfo утверждает, что у Ле Пен остаются шансы участвовать в гонке за президентское кресло в 2027 году. Возможны три сценария, пишет издание.

Лучшим стало бы оправдание осужденного политика апелляционным судом, после чего Ле Пен может стать полноправным кандидатом в президенты. Минус в том, что рассмотрение иска может занять продолжительное время и Ле Пен не успеет до апреля 2027 года восстановить право на участие в выборах.

Есть и такой вариант: апелляционный суд оставляет приговор в силе, но отменит решение о немедленном исполнении запрета на участие в выборах. Ле Пен в этом случае обжалует приговор в Кассационном суде, и он не вступит в силу до окончательного решения этой инстанции.

И, наконец, третий вариант. Апелляционный суд полностью оставит приговор в силе. Тогда Ле Пен вправе обратиться в Кассационный суд, решение которого будет вынесено уже после выборов. В этом случае вероятным кандидатом на выборах от партии станет ее лидер Жордан Барделла.

Пока же Ле Пен сохраняет свой мандат депутата французского парламента и главы одной из фракций до следующих выборов в законодательный орган.

Медведев выступил с предложением к французам после приговора Ле Пен

Напомним, 31 марта парижский суд вынес решение в отношении Марин Ле Пен и ряда депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о якобы растрате средств Европарламента. Политик приговорена к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.