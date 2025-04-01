Германия постаралась уладить дипломатический скандал с Азербайджаном

Администрация президента ФРГ, как информирует госагентство Азербайджана АзерТадж, извинилась перед азербайджанской стороной в связи с публикацией президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в социальной сети.

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Серьезное недовольство Баку вызвало «размещение в официальном профиле президента Германии в соцсети изображения "флага", уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима» вместе с сопровождающим текстом.

Сразу же, как говорится в сообщении, были установлены контакты между администрациями президентов и МИДами обеих стран. Германская сторона признала: публикация была размещена по ошибке, и практически сразу ее удалила. В письме, направленном от имени главы администрации президента Германии, «выражены извинения за инцидент».

Посол ФРГ в Азербайджане накануне был вызван в азербайджанский МИД. Ему была вручена нота протеста в связи с публикацией президента ФРГ.