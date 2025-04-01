СМИ: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского

Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский Союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной

На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.