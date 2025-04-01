В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

США не готовы к затяжному конфликту к Китаю, поскольку их оборонная промышленность слишком медлительна. Такое мнение выразил кандидат на пост главы генштаба Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Кейн, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«В этот критический момент Объединенные силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта», — сказал он.

По словам генерала, Вашингтон не обладает достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания противников.

Он также отметил, что Китай представляет реальную и нарастающую угрозу для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее группа влиятельных консерваторов и законодателей США предупредила американскую администрацию, что у страны нет тактического ядерного оружия, достаточного для сдерживания Китая. Они подчеркнули, что ядерный арсенал США устарел.