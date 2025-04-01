Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подверг критике приговор парижского суда главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Вчерашнее решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает «либеральная демократия»: патриотов можно убрать любой ценой: судебными решениями, внешним вмешательством, попытками убийств, в то время как провоенным брюссельцам разрешено делать все: удалять текстовые сообщения о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, красть мобильные телефоны, вести инсайдерскую торговлю», — написал он в соцсети.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решение суда нарушает демократические права миллионов граждан.

«Я не знаю в деталях, ни что вменяется в вину Ле Пен, ни причин такого сурового решения суда, но думаю, что никто, кому дорога демократия, не может радоваться приговору лидеру большой партии, который лишает возможности миллионов граждан иметь своего представителя во власти», — отметила она в интервью Il Messaggero.

Как сообщала «Парламентская газета», 31 марта суд Парижа приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года (два — условно, два — с электронным браслетом) и запретил ей избираться в органы госвласти в течение пяти лет по обвинению в хищении государственных средств. Этот приговор исключает выдвижение Ле Пен на президентские выборы во Франции в 2027 году, на которых ее считают одним из главных претендентов на победу.

У Ле Пен все еще остаются шансы на участие в 2027 году в выборах

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что приговор Ле Пен свидетельствует о судебной диктатуре в Европе, ставшей политическим инструментом. По его словам, после прочтения подобных новостей у него складывается ощущение, что Европа и США начали использовать судебную систему против неугодных политиков.