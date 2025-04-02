Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский, занимавший этот пост с 1995 по 2005 годы, пожаловался на маленькую пенсию и рассказал в интервью Business Insider, что выплат не хватает на жизнь.

Экс-президент Польши пожаловался на маленькую пенсию
© globallookpress.com

Он признал, что выплаты для бывших глав государства возросли, однако ему все равно приходится работать.

«Но это не те квоты, которых хватает, ведь у меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», — отметил политик.

Квасьневский также рассказал, что получает 13,6 тысячи злотых до выплаты налогов, однако после их удержания остается около 11 тысяч злотых (около 233 тысяч рублей по текущему курсу).

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда, у которого истекают полномочия, пожаловался на будущую пенсию. Политик рассказал, что как только он покинет должность, ему будут платить около трех тысяч долларов в месяц.

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