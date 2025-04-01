Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан страны «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время пресс-конференции.

По словам Стубба, жители Финляндии должны понимать, что в какой-то момент отношения с Россией «откроются на политическом уровне». При этом сейчас нельзя сказать, когда именно это произойдет.

«Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — заявил он.

Стубб добавил, что сроки восстановления отношений зависят от прекращения конфликта на Украине. Кроме того, на это повлияет и сам ход обсуждения их возобновления.

Президент Финляндии захотел принудить Россию к миру

Напомним, что отношения Москвы и Хельсинки испортились после начала спецоперации на Украине, а позднее ухудшились еще сильнее из-за вступления Финляндии в НАТО. В Кремле называли это решение бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ страны появились российские войска и системы поражения.