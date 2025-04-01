Американский миллиардер Илон Маск, который курирует работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), посетил штаб-квартиру ЦРУ, сообщает Axios. Маск встретился с главой ЦРУ и его заместителем.

Сообщается, что DOGE не получит доступ к базам данных или внутренним системам ЦРУ, так как они являются совершенно секретными. Главе ЦРУ Джону Рэтклиффу и его заместителю Майклу Эллису Маск представил наработки DOGE, которые могут быть полезны ЦРУ для сокращения бюджетных расходов.

Ранее Илон Маск заявил, что приговор во Франции главе парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен являет собой пример злоупотребления системой правосудия со стороны леворадикалов. По его словам, это является стандартной практикой левых во всем мире.

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До этого заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко обвинил ЦРУ в проведении информационно-террористической атаки в связи с распространением в России сообщений о появлении нового вируса, вызывающего кашель с кровью. По его словам, которые приводит, данное событие не имеет никакого отношения к эпидемиологии, а распространитель мог стажироваться в ЦРУ и является двойным агентом.