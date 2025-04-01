Маск перевел $2,5 млн матери своего предполагаемого 13-го ребенка

Основатель Tesla, SpaceX и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск заявил о передаче $2,5 млн писательнице Эшли Сент-Клэр, утверждающей, что ее ребенок рожден от миллиардера. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что американская писательница и активистка Эшли Сент-Клер хочет в судебном порядке добиться признания бизнесмена Илона Маска отцом ее сына. По информации СМИ, она обратилась в Верховный суд Манхэттена с просьбой вынести постановление, обязывающее 53-летнего Маска пройти генетический тест.

Сам Маск отметил, что совершенно не против выяснить, его это ребенок или нет.

«Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год», - написал он в соцсети X.

Маск был официально женат дважды. От первого брака с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой — актрисой Талулой Райли — у него нет детей. С 2018 по 2021 годы бизнесмен находился в гражданском браке с певицей Граймс (Клэр Буше), с которой у него трое детей. Затем Маск начал отношения с топ-менеджерем американской корпорации Neuralink Шивон Зилис. Она родила от миллиардера четырех детей.