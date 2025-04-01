В Британии придумали, как отдать Зеленскому замороженные активы РФ

Европе нужно вывести российские замороженные активы подальше от Москвы и передать права их управлениями в траст, чтобы впоследствии отдать активы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщила газета Politico.

«Чтобы избежать риска размораживания активов российского центрального банка и возвращения их в руки Кремля в июле, Европе необходимо использовать аргумент контрмер и вывести активы за пределы досягаемости Москвы», — говорится в материале.

Указывается, что изолировать активы можно с помощью механизма, разработанного в Бельгии.

Этот механизм позволяет передать права на управление активами в траст, который будет действовать в интересах Украины. После передачи активов в указанный инструмент они будут управляться таким образом, чтобы обеспечить большой доход и создать источник аннуитетных выплат для поддержки Киева в текущем конфликте.

Вскоре после того, как начался украинский конфликт, страны группы G7 приняли решение о заморозке российских активов, объем которых превышал 300 млрд евро. Это привело к тому, что доступ к этим средствам для России был полностью заблокирован. В 2024 году, после продолжительных обсуждений, страны G7 достигли консенсуса о том, что доходы, полученные от данных активов (но не сами активы), могут быть использованы для предоставления Украине кредитов. Эти кредиты предназначены для ускорения поступления доходов (ERA). Их общая сумма оценивается примерно в 45 млрд евро. Эти кредиты будут обеспечены за счет чрезвычайной прибыли от замороженных активов РФ.

Шесть стран захотели ввести новые санкции против РФ

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сообщил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов может рассматриваться как акт войны. По его словам, если у кого-то отбирают миллиарды долларов, то это в любом случае ведет к последствиям, пишет деловое издание «Взгляд».