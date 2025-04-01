Эксперты высказали предположения, в какую страну сбежит Зеленский

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что после окончания конфликта Владимир Зеленский постарается покинуть Украину любыми возможными способами.

Эксперты поделились предположениями о том, в какую страну может эмигрировать украинский лидер и что его ожидает за границей.

«Куда может уехать Зеленский? В те страны, где у него имущество, как по-украински говорят, его хатынки, туда, где ему будет безопасно», – сказал политолог Владимир Скачко в беседе с aif.

Политолог отметил, что наиболее вероятными направлениями для эмиграции Зеленского могут стать Франция, Великобритания или Канада. Он также подчеркнул, что украинскому лидеру следует уделить особое внимание вопросам личной безопасности, поскольку в его стране существует немало людей, желающих его устранения.

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А бывший депутат Верховной Рады, эксперт организации «Другая Украина» Владимир Олейник считает, что Зеленский с начала конфликта искал пути бегства с семьей. Он отметил, что Израиль не подходит ему из-за военного положения и неодобрения его политики. Кроме того, из-за связей Нетаньяху с Трампом возможна выдача Зеленского США.

Олейник считает, что США также закрыли путь для Зеленского, так как Трамп не простит ему вмешательства в выборы, наглое поведение и отказ от подписания сделки по ископаемым.