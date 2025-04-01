В МИД Китая назвали основные задачи сотрудничества Москвы и Пекина

Министр иностранных дел Китая Ван И дал интервью агентству РИА Новости, в котором назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в грядущей перспективе.

Во-первых, по его словам, следует "создать прочную материальную почву двусторонних отношений", то есть "укрепить основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях".

Во-вторых, считает министр, важно "совместное процветание путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмен опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции".

И, наконец, необходимо "придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП ("Один пояс - один путь") и ЕАЭС", при этом выявлять ведущую роль китайско-российской связки "в региональном сотрудничестве, обеспечении безопасности, стабильности и бесперебойности международных производственно-сбытовых цепочек".

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Накануне китайский министр иностранных дел прибыл в Россию с официальным визитом, который продлится по 2 апреля. Визит стал возможен по приглашению министра Сергея Лаврова.

Как заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, возможна встреча Ван И с Владимиром Путиным.