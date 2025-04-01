Пока вы спали: причина украинского конфликта и третий срок Трампа

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Трамп назвал причину украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта, пишет РИА Новости.

"Вероятно, это стало причиной начала войны", — сказал он.

Ранее американский лидер сообщил, что Киеву никогда не попасть в Североатлантический альянс.

Орбан: ЕС переживает не эволюцию, а разложение

Евросоюз переживает "дарвиновский момент", но речь идет не об эволюции, а о разложении, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС со ссылкой на запись политика в социальной сети X.

"Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в военный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны сопротивляться, даже если они хотят наказать нас", - написал Орбан.

Ранее СМИ писали, что ЕС намерен усилить на Венгрию давление, поскольку особая политика этой страны наносит ущерб всему сообществу, для которого наступает "дарвиновский момент, когда оно или приспособится, или умрет".

Трамп заявил, что пути для его выдвижения на третий срок есть

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть пути, в рамках которых он сможет выдвинуться на третий срок. Он также отметил, что в таком случае он готов побороться за высший пост с бывшим американским лидером Бараком Обамой, пишет РИА Новости.

"Они говорят, есть пути, чтобы сделать это, но я пока не изучал их", - рассказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах третьего срока.

На вопрос о том, мог бы в выборах участвовать Обама, дважды занимавший пост, Трамп заявил, что "хотел бы этого".

В Тбилиси проходит митинг оппозиции

В Тбилиси у здания парламента проводят антиправительственный митинг несколько тысяч сторонников оппозиции, а также рядовые граждане, сообщает ТАСС.

К собравшимся уже обратилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она в очередной раз призвала власти назначить новые парламентские выборы. Кроме этого, она заявила демонстрантам о том, что необходимо продолжать борьбу с правительством.

Отмечается, что в здании парламента и на прилегающей территории дежурят усиленные наряды полиции. Стычек со стражами правопорядка нет.

Российские спасатели прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Два борта МЧС России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"МЧС России сформировало самую большую по численности группировку спасателей для оказания помощи населению Мьянмы. Два борта, вылетевшие накануне, прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике", — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе. Число погибших превысило две тысячи, еще около 3,9 тысячи человек пострадали, примерно 270 пропали без вести.