Каллас выступила с призывом к России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Россию продемонстрировать «добрую волю» и освободить украинских военнопленных. Об этом сообщает N-tv.

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По ее словам, Москва лишь создает видимость переговорного процесса, но на самом деле не стремится к диалогу.

— Поэтому США также должны оказать большее давления на Россию, чтобы остановить эту войну, — приводит ее слова телеканал.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал заявление Каи Каллас о необходимости поражения России. Вместе с тем Кертен призвал отправить Каллас в отставку. Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо для предотвращения мировой войны. По мнению Кертена, подобные высказывания могут, наоборот, усугубить ситуацию.

Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах

Каллас также заявляла, что страны Евросоюза состоят в Североатлантическом альянсе из страха перед Россией, а постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заметил, что чиновники и лидеры ведущих стран Европейского союза перестали говорить о том, что РФ нужно победить на поле боя.