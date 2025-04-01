Шесть стран захотели ввести новые санкции против РФ

Польша, Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания готовы ввести новые антироссийские санкции из-за украинского конфликта. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД европейских стран, которое они сделали после встречи в Мадриде.

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«Мы вместе с нашими международными партнерами остаемся приверженными дальнейшей политической, военной, дипломатической, финансовой, экономической, а также гуманитарной поддержке Киева. Помимо прочего, мы готовы оказать дальнейшее давление на РФ, включая принятие новых санкций», - говорится в заявлении.

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В документе также содержится призыв к представителям Москвы согласиться на «немедленное прекращение огня на равных условиях».

Помимо прочего, участники встречи в Мадриде согласились с тем, что активы РФ должны быть замороженными до прекращения конфликта на Украине.