Каллас выразила уверенность, что НАТО переживёт мандат Трампа

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью испанской газете Mundo выразила уверенность, что НАТО переживёт мандат президента США Дональда Трампа.

Каллас выразила уверенность, что НАТО переживет мандат Трампа
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«Я в этом уверена. Это сильный альянс, который жив и процветает», — сказала политик.

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В начале марта Каллас также выразила недовольство изменением политики США после переговоров с Россией.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков ранее отметил, что в России не верят в возможность выхода США из НАТО.

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