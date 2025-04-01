В КНР оценили угрозы Трампа в переговорах по Украине

Угрозы президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине ни к чему не приведут и не вынудят Россию пойти на уступки. Об этом заявил сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн, его слова приводит газета Global Times (GT).

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«Американская администрация ожидает, что и Россия, и Украина уступят воле США на переговорах по прекращению огня, но Кремль на это не купится», — оценил Хэн.

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Он отметил, что Трамп с помощью слов про санкции и тарифы направлены на ускорение переговорного процесса. Однако, по мнению Хэна, Москва даст на это «яростный ответ».

Эксперт напомнил, что Россия владеет инициативой на поле боя и за столом переговоров, что позволяет «сохранять самообладание».

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».