В ЕС заговорили о строительстве «физических барьеров» для защиты внешних границ

Член Европейского парламента (ЕП) от Германии Мэри Хан запросила у Еврокомиссии (ЕК) данные о финансировании строительства «физических барьеров» на внешних границах ЕС. Об этом говорится в ее обращении к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

© Лента.ру

Она сослалась на ранее данный сделанное еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером допущение о том, что «государства-члены юридически могут запрашивать финансирование из средств ЕС для строительства физических барьеров с целью защиты внешних границ Союза».

Названа причина желания лидеров ЕС разместить своих военных на Украине

В связи с этим евродепутат задала Еврокомиссии ряд вопросов.

«Подавали ли какие-либо государства-члены заявки на финансирование из средств ЕС для строительства физических барьеров с целью защиты внешних границ? Если да, то какой объем финансирования был запрошен и какие именно государства-члены подали такие запросы? Были ли удовлетворены эти запросы на финансирование?» — поинтересовалась она.

Ранее британский журнал The Economist допустил, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Издание обратило внимание, что лишь 43 процента беженцев по всему миру планируют вернуться на родину, в то время как двумя годами ранее их было 74 процента.

Кроме того, как утверждается в статье, прекращение военного положения может привести к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин военного возраста, которым в настоящее время запрещен выезд, покинут государство. Так как это станет катастрофой для рынка труда Украины, Киев будет медлить с ослаблением ограничений.