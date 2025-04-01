За время своего 16-летнего правления бывший канцлер Германии Ангела Меркель принимала меры, которые приводили к ограничению экономического потенциала страны в интересах США. К 2017 году американский контроль охватил 80 % ведущих немецких компаний. Об этом говорится в отчете «РИА Аналитика».

«Результаты 16 лет нахождения Ангелы Меркель на посту федерального канцлера явно демонстрируют проводившуюся ею политику по принудительному сдерживанию немецкого экономического потенциала в угоду геополитической стратегии США. Уже к 2017 году в немецкой экономике произошли мало кем замеченные фундаментальные изменения: 24 из 30 крупнейших компаний, входящих в национальный фондовый индекс DAX 30, перешли под американский управленческий контроль», — говорится в документе.

Исследование указывает на то, что США утвердили свое доминирование над Европой в период, когда мировая политическая система была однополярной. В этот временной отрезок, Соединенные Штаты активно влияли на формирование европейских элит.

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Кроме того, европейская валюта окончательно потеряла ранее достаточно реалистичные шансы стать ведущей мировой резервной валютой. При этом немецкая экономика оказалась обременена необходимостью спасать другие страны Европы от кризиса государственного долга.

Как ранее писало URA.RU, экс-канцлер Германии высказала мнение, что Россия имеет значительное влияние на мировой арене. Меркель считает, что это вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа. При этом немецкий политик указывает на важность учитывать интересы РФ, пишет RT.