ЕС захотел ввести ответные пошлины на тарифы США

Евросоюз в середине апреля этого года планирует ввести ответные пошлины после введения аналогичных мер со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что это может сказаться на поставках американского виски и черных ящиков для самолетов в ЕС, так как их импорт сильно зависит от Соединенных Штатов.

Уточняется, что по итогам всего 2024 года в импорте ЕС на США приходится 99 процентов импорта бурбона в сосудах объемом более 2 литров (129 миллионов евро), 97 процентов бурбона в сосудах объемом до 2 литров (217,9 миллиона) и 69 процентов других видов виски (226,9 миллиона).

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Помимо этого, на Соединенные Штаты приходится 88 процентов закупаемых Евросоюзом черных ящиков для самолетов — за предыдущий год их закупили на 32,2 миллиона евро.

По данным Евростата, сильно зависят европейцы от США и в импорте самолетов и других летательных аппаратов с массой более 15 тонн — за прошлый год 73 процентов их покупок, или 10,9 миллиарда евро, пришлось на США. При этом именно у американцев ЕС покупали только истребители.

Кроме того, европейцы закупали зеркала заднего вида для транспортных средств, водку в емкостях больше 2 литров и орехи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Они вступят в силу с 2 апреля.