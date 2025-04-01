Панама продлила на 3 суток разрешение на выезд экс-президенту Мартинелли

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Панамские власти продлили на трое суток разрешение на выезд из страны бывшему президенту Рикардо Мартинелли. Об этом, со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Панамы, сообщает ТАСС.

Панама продлила на 72 часа разрешение на выезд в Никарагуа бывшему президенту страны
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В МИД приняли во внимание «непредвиденные обстоятельства» и необходимость иметь «разумный период времени» для осуществления переезда экс-президента в Никарагуа. В связи с этим действие охранной грамоты в отношении Мартинелли продлено еще на 72 часа.

В Никарагуа отказались принимать экс-президента Панамы Мартинелли

1 апреля сообщалось, что Никарагуа не примет получившего политическое убежище Мартинелли до тех пор, пока панамские власти не разберутся с объявлением бывшего главы государства в розыск Интерпола. В Манагуа выразили недоумение тем, почему правительство Панамы выдало разрешение на выезд Мартинелли и почти сразу же направило в Интерпол запрос о возбуждении уголовного дела в режиме «красного уведомления».

В июле 2023 года Мартинелли был приговорен за коррупцию к 128 месяцам тюрьмы. В октябре того же года Высший уголовный суд Панамы подтвердил вынесенный ему приговор.

Экс-президент более года укрывался в здании никарагуанского посольства. 27 марта 2025 года панамские власти заявили, что разрешили выезд Мартинелли в Никарагуа.

Ранее сообщалось, что Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США.

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