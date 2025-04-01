Трамп сравнил приговор Ле Пен с разбирательствами в отношении него в США

Президент США Дональд Трамп провел параллель между судебным преследованием лидера французских националистов Марин Ле Пен и своим собственным делом в США. Об этом он заявил, комментируя приговор в адрес Ле Пен, передает ТАСС.

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«Это большое дело. Это очень большое дело. Я в полной мере осведомлен об этом. Многие считали, что ее ни в чем не признают виновной», — отметил Трамп.

Он не уточнил детали сравнения, но подчеркнул схожесть правовых процедур.

Ле Пен рассказала, что не планирует просить Макрона о помиловании

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от ее партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом. Однако приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ле Пен назвала свой приговор политическим решением. Она сообщила, что не будет просить президента Франции Макрона о помиловании.

Ранее Дмитрий Медведев назвал приговор Ле Пен «быстро состряпанным решением».