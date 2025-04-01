Трамп назвал причину украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

«Вероятно, это стало причиной начала войны», — отметил американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.

Трамп выдвинул России ультиматум

Ранее Трамп заявил, что за прошедшие выходные в вопросе урегулирования на Украине был достигнут большой прогресс. Он уточнил, что конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру.

В марте Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится добиться вступления в страны в альянс.