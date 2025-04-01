Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет согласия от российского руководства на сделку по урегулированию ситуации в Украине. Об этом Трамп заявил на встрече с журналистами в Белом доме.

«Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин — ред.) заключает сделку», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп выдвинул России ультиматум

Кроме того, Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но готов сделать это, если Путин не выполнит свою работу.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп выразил разочарование высказываниями представителей обеих сторон украинского конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп стремится к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и недоволен заявлениями лидеров, участвующих в конфликте.