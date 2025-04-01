Трамп высказался о своей доброте

Президент США Дональд Трамп заявил, что добрым его считают только плохо знакомые люди. Его слова приводит РИА Новости.

«Кто-то, кто не слишком хорошо меня знает, сказал на днях, что я добрый. Я сказал, что никогда раньше такого не слышал, и это странно слышать», — подчеркнул американский лидер.

Трамп назвал причину украинского конфликта

Ранее Трамп рассказал, что не рассматривал глубоко возможность баллотироваться на пост президента США в третий раз.

21 февраля в ходе своего выступления перед сторонниками американский глава анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.