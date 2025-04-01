Трамп заявил о наличии способов его выдвижения на третий срок

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что не шутит по поводу выдвижения на третий срок.

По словам политика, многие хотят, чтобы он это сделал, на что он отвечает, что еще предстоит пройти долгий путь и говорить об этом рано. При этом американский лидер отметил, что сосредоточен на текущем моменте и ему нравится работать.

«Есть методы, с помощью которых это (стать президентом в третий раз. — «Газета.Ru») можно сделать», — заявил глава государства.

Белый дом: Трамп пока всерьёз не задумывается о третьем президентском сроке

В качестве одной из возможностей журналисты упомянули, что президентом может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, который «передаст» пост Трампу. Политик согласился, что это один из методов.

В конце марта СМИ писали, что Трамп может находиться у власти до 2037 года с помощью лазейки в 22-й поправке к конституции. Она запрещает переизбрание только дважды избранного президента, никак не регламентируя случаи возвращения на пост из-за отставки другого главы государства.

Ранее Трамп высмеял Байдена мемом в интернете.