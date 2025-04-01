Трамп заявил о наличии способов его выдвижения на третий срок

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что не шутит по поводу выдвижения на третий срок.

Трамп заявил о наличии способов его выдвижения на третий срок
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По словам политика, многие хотят, чтобы он это сделал, на что он отвечает, что еще предстоит пройти долгий путь и говорить об этом рано. При этом американский лидер отметил, что сосредоточен на текущем моменте и ему нравится работать.

«Есть методы, с помощью которых это (стать президентом в третий раз. — «Газета.Ru») можно сделать», — заявил глава государства.

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В качестве одной из возможностей журналисты упомянули, что президентом может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, который «передаст» пост Трампу. Политик согласился, что это один из методов.

В конце марта СМИ писали, что Трамп может находиться у власти до 2037 года с помощью лазейки в 22-й поправке к конституции. Она запрещает переизбрание только дважды избранного президента, никак не регламентируя случаи возвращения на пост из-за отставки другого главы государства.

Ранее Трамп высмеял Байдена мемом в интернете.

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